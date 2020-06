Il gap comunicativo tra Governo e Confindustria

Please follow and like us:

interris.it – https://urly.it/36zq1

Anche se il presidente del Consiglio lo nega, questo governo ha un problema con il mondo delle imprese. Ieri, nell’incontro a Villa Pamphilij con il presidente della Confindustria Carlo Bonomi, questo problema è emerso in tutta la sua preoccupante gravità. Conte ha più volte ripetuto che nel governo non c’è ostilità verso le imprese, e probabilmente si riferiva a certe tendenze presenti nella storia del Movimento Cinque Stelle, e che si sta facendo di tutto per aiutarle ad affrontare le conseguenze economiche della pandemia (che, come tutti abbiamo capito purtroppo, “non si sono ancora dispiegate in tutta la loro dimensione”). Per tutta risposta Bonomi ha fatto un elenco di richieste concretissime: ridateci i soldi non dovuti dell’accise provinciale (abolita) sull’energia; sbrigatevi a mandare i fondi della cassa integrazione che ancora non sono arrivati e che abbiamo anticipato noi industriali; pagate i debiti della Pubblica Amministrazione, fate un piano concreto di investimenti pubblici e soprattutto non distribuite soldi a tutti, come si dice: “a pioggia”, che non servono a nessuno.