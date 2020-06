Rogo Thyssenkrupp, concessa ai manager la semilibertà

Please follow and like us:

– La procura di Essen ha autorizzato la semilibertà per i due manager tedeschi Harald Espenhahn e Gerald Priegnitz condannati a 5 anni di carcere per il rogo alla Thyssenkrupp di Torino, che il 6 giugno 2007 provocò la morte di 7 operai. La conferma del provvedimento è stata da ‘Radio Colonia’ dal procuratore generale di Essen, Annette Milk. I due potranno quindi lasciare il penitenziario ogni giorno per recarsi a lavorare e alla sera saranno costretti e rientrare in carcere. La comunicazione è arrivata anche alla procura generale di Torino. Nel provvedimento sono contemplate anche agevolazioni in materia di socialità all’interno dell’istituto di pena. La semilibertà può essere concessa in presenza di tre requisiti: assenza del pericolo di commissione di reati della stessa indole (in questo caso si tratta di omicidio colposo), assenza del pericolo di fuga, assenza di recidiva.