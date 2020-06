Tre piaghe colpiscono l’Africa: Coronavirus, locuste e inondazioni

Please follow and like us:

DI REDAZIONE

Non bastavano gli effetti del Covid-19 e l’invasione di locuste. L’Emergenza nell’Africa dell’Est si aggrava a causa di violente precipitazioni, inondazioni e devastazioni di campi coltivati. L’Unione Europea ha mobilitato 3 milioni di euro per i beni di prima necessità. Saranno distribuiti negli Stati dell’Etiopia, del Kenya, della Somalia e dell’Uganda finalizzati anche a fornire materiali per i rifugi e un’assistenza medica di base.

Più di 900.000 persone sono state costrette a cercare sostegno fuori dai loro paesi. Il 2020 sarà un anno cruciale per un’intera generazione di bambini in tutto il Corno d’Africa. In questi Paesi, sottolinea Save the Children,almeno 5,2 milioni di bambini sotto i 5 anni di età stanno già soffrendo la malnutrizione acuta e di questi circa 1,3 milioni sono colpiti da forme ancora più gravi di malnutrizione e rischiano di morire di fame.