Video – Vigili del fuoco in azione nella forra del Vajont per recupero di carcasse di maiali

I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio di giivedì 18 giugno nella forra del torrente Vajont a Longarone per il recupero di alcuni animali morti. In mattinata, la segnalazione da parte di un cittadino che aveva notato delle sagome nell’acqua guardando dal ponte. I vigili del fuoco di Belluno dopo un primo sopralluogo, hanno fatto intervenire il personale del nucleo sommozzatori di Venezia per la profondità in cui si trovavano le sagome. I sommozzatori hanno portato a galla dalla forra due maialini eviscerati, legati tra di loro, più altri due mezzi già macellati. Gli animali sono stati messi in alcuni sacchi e tirati su dal ponte del torrente dai pompieri. Il veterinario dell’ulss presente sul posto ha effettuato una prima verifica e preso in consegna le carcasse, che saranno inviate in laboratorio per alcune analisi. Tutto da chiarire come gli animali siano finite nella forra. Sul posto il personale del comune e la polizia locale