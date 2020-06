Stati generali? Missione compiuta. Ora dibattito in Parlamento. Parla Baretta

Please follow and like us:

formiche.com – https://formiche.net/2020/06/baretta-mes-tesoro-pd-iva-conti-pubblici/

La tenuta dei conti pubblici è fondamentale per la sopravvivenza di un Paese. Ma forse assistere alla demolizione un pezzo alla volta del proprio sistema industriale è anche peggio. E allora arriva un momento in cui il pallottoliere va messo da parte per lasciar spazio a un po’ di immaginazione. Bene, allora perché non prendere seriamente in considerazione un taglio pro-tempore dell’Iva, al fine di rilanciare i consumi affossati da mesi di lockdown. In Germania l’hanno fatto per alcuni settori strategici, come il turismo.

E anche in Italia, al Tesoro, ci starebbero facendo un pensierino. Solo che a differenza di Roma, Berlino ha un rapporto debito/pil che è meno della metà di quello italiano, a fine 2020 prossimo al 155%, secondo l’ultimo Def. E allora potrebbe essere un problema rinunciare a un’entrata fiscale che già ad aprile, rapporto sulle entrate tributarie alla mano e complice il lockdown, ha registrato un calo del 13,7%. Formiche.net ne ha parlato con Pier PaoloBaretta, sottosegretario al Mef in quota Pd.