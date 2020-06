Vertice Ue, nuovo incontro a luglio. Merkel: serve accordo in fretta

Please follow and like us:

ilsole24ore.com –

Tutto come da attese. Il vertice europeo su Next Generation Eu, il piano da 750 miliardi per il rilancio dell’economia continentale, si è concluso senza accordi definitivi: la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha parlato di un clima «positivo», ma si mantengono divergenze sostanziali tra i 27 su dotazione del bilancio, recovery fund, modalità di erogazione dei soldi (prestiti o sovvenzioni?) e la presenza di condizionalità. La decisione finale è rinviata, forse, al vertice già in calendario per metà luglio. I leader «vogliono l’accordo entro agosto», ha detto von der Leyen.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato di «un passo avanti», in un incontro scandito da un consenso generale sullo strumento e qualche apertura. Ma il blocco resta comunque spaccato a metà fra i «paesi frugali» del centro-nord, sia pure con la distensione dell’Olanda, e i disegni più ambiziosi di Italia, Francia e Spagna. Il secondo gruppo conta su un assist decisivo, quello della Germania: la cancelliera Angela Merkel sta aumentando il pressing per il raggiungimento di un accordo. Non si può perdere tempo perché «le implicazioni economiche della pandemia sono molto dure».