Please follow and like us:

studio cataldi.it – https://www.studiocataldi.it/articoli/31230-esenzione-canone-rai.asp

L’esenzione dal pagamento del canone Rai è prevista per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale privi di apparecchio TV, per gli over 75 con un reddito che non superi gli 8000 euro e per i diplomatici, i militari non cittadini e il personale civile straniero Nato non residente in Italia, ma stanziato nel nostro Paese.

Per chiedere l’esenzione è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva, che deve essere inviata solo se mutano i presupposti richiesti per godere del beneficio.