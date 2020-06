Litigio tra vicini di casa Imprenditore agricolo ucciso a colpi di pistola

Please follow and like us:

È finita nel sangue una lite tra vicini ieri pomeriggio in via Monte Rosa: la discussione, pare per l’utilizzo di una strada privata a Misinto, comune della provincia di Monza Brianza al confine con Rovellasca e Rovello Porro. Colpito da cinque colpi di pistola Bruno Piuri , 58 anni, è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Molto noto in paese sia perché gestiva anche un negozio con alimenti per cani e piante da giardino, sia per suo ruolo di presidente del corpo musicale, lascia la moglie e una figlia di 26 anni.