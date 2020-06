Pavullo, esce di strada e si schianta con l’Apecar: morto il diciottenne Lorenzo Corradini, ferito un amico

Please follow and like us:

PAVULLO. Un diciottenne Lorenzo Corradini “Lollo” per gli amici ha perso la vita in un incidente avvenuto nel cuore della notte a Pavullo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, il giovane intorno alle 2,15 mentre procedeva sulla via Giardini sud all’altezza del civico 33, lungo la strada statale 12, avrebbe improvvisamente perso il controllo dell’Apecar che stava conducendo. E’ finito fuori strada contro una recinzione. In suo soccorso sono intervenuti alcuni passanti. Il giovane era fuori conoscenza, immediatamente è scattata la corsa del 118 intervenuto con ambulanza e auto medica. Per lui non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasportata a medicina legale, per gli accertamenti del caso.