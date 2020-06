Video – Il proprietario della casa di Detroit fa causa ai vigili del fuoco per aver scattato foto virali davanti alla sua casa in fiamme

Please follow and like us:

DETROIT – l’episodio dei vigili del fuoco di Detroit in posa davanti a una casa in fiamme ha innescato una causa legale dal proprietario dell’immobile che sostiene che i vigili del fuoco non si sono preoccupati di salvare la sua casa perché era in un quartiere nero.

Inoltre, afferma che i pompieri non si sono mai scusati per “l’immagine oltraggiosa di 17 vigili del fuoco bianchi in posa e sorridenti”, mentre la sua “casa andava in fiamme”.

Higginbotham ha intentato una causa per negligenza contro la città di Detroit, i vigili del fuoco di Detroit e tutti i quelli presenti nella foto.

Il proprietario di casa, Deonte Higginbotham, ha detto che pensava d’essere contattato dai vigili del fuoco ma non è mai successo

“La foto vista in tutto il mondo è il simbolo della mancanza di rispetto da parte delle forze dell’ordine bianche per il benessere delle famiglie nere americane come gli Higginbotham”, si recita nella causa di 21 pagine, che chiede danni finanziari superiori ai 25.000 dollari.