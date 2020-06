Video – Vigili del Fuoco bloccati da un’automobile parcheggiata male

Please follow and like us:

auto.everyeye.it – https://auto.everyeye.it/notizie/vigili-fuoco-bloccati-auto-parcheggiata-male-video-assurdo-453303.html

Non sappiamo esattamente dove siano state effettuate le riprese, ma fin dai primi secondi si può notare un camion dei pompieri fermo in una strettoia creata dai veicoli parcheggiati ai lati della strada. Uno in particolare, quello di colore blu scuro in altro, non era posizionato propriamente a filo col marciapiede, e quindi molti astanti hanno deciso di spostarlo in modo brutale.

La tecnica scelta è stata quella di spingere la vettura per farla rimbalzare sugli pneumatici, provando così a ruotarla senza doverla sollevare davvero. L’intervento ha richiesto un paio di minuti, e non possiamo non domandarci se la scelta migliore sarebbe stata quella di spostare via l’autovettura tramite l’enorme forza del mezzo dei vigili del fuoco.