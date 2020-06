Bloccati per ore nell’ascensore Si calano giù insieme ai pompieri

Please follow and like us:

lanazione.it

Un incubo. Sono rimasti prigionieri della risalita del Baluardo di Colle per ore. Una disavventura per tre extracomunitari che, dopo molteplici tentativi di far aprire l’ascensore, sono stati costretti a scendere imbracati per sicurezza insieme ai pompieri del nucleo speleo-alpino fluviale. Un problema che deve essere risolto quello dei guasti continui nell’impianto. Intanto, dopo quanto accaduto, il Comune informava “di aver chiuso la risalita del Baluardo fino alla realizzazione di un intervento di manutenzione straordinaria. La decisione è stata presa in seguito a un guasto tale da richiedere l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza alcune persone che si trovavano all’interno dell’impianto e che non hanno riportato danni. La riapertura dell’impianto era stata decisa dopo le richieste dei residenti di Castello dopo i tre mesi di chiusura forzata dovuto all’emergenza coronavirus. L’amministrazione si scusa per il disagio per la chiusura di un’infrastruttura fondamentale per il collegamento tra Castello e Colle Bassa”.