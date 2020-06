Intesa sui frontalieri, le tasse durante il telelavoro vanno alla Svizzera

Please follow and like us:

ilgiorno.it –

Uno degli effetti della visita in Canton Ticino del ministro Luigi Di Maio è stato l’accordo su come tassare il telelavoro dei frontalieri, italiani e svizzeri, costretti a casa durante il lockdown. Un problema non da poco soprattutto per i diretti interessati che rischiavano di essere tassati nello Stato di residenza e non in quello in cui risultano dipendenti. Per fortuna Roma e Berna hanno raggiunto un accordo e deciso di considerare il lavoro dei frontalieri durante il lockdown, anche se svolto a casa loro, come se prestato in ufficio.