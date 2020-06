Trezzo sull’Adda, si tuffa per salvare la figlia: muore papà 47enne

Please follow and like us:

bergamonews.it – https://urly.it/36_wf

È stato trovato nella mattina di domenica 21 giugno il corpo dell’uomo di 47 anni, che sabato pomeriggio 20 giugno si era gettato nel fiume Adda per salvare la figlia di 10 anni e poi scomparso tra i flutti.

Poco dopo l’incidente avvenuto intorno alle 18.30, Vigili del fuoco, Protezione civile e carabinieri hanno fatto di tutto per trovarlo, poi hanno abbandonato le ricerche per mancanza di luce. Questa mattina prima delle 9 erano di nuovo sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, assieme ai sommozzatori di Milano, lo hanno individuato a Trezzo sull’Adda, a circa due chilometri di distanza dal luogo della tragedia.

Si tratta di Angelo Belluscio, 47 anni, barista residente a Calusco d’Adda. Da quanto emerso, stava trascorrendo la giornata in riva al fiume, a Cornate d’Adda, insieme alla bambina. La piccola, entrata in acqua, avrebbe avuto difficoltà a uscire, così il padre si è gettato per soccorrerla. Un altro uomo si è tuffato riuscendo a portare in salvo la piccola, ma il padre è stato trascinato via dalla corrente.