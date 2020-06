Incendio di una rimessa con balle di paglia

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI RIETI

I Vigili del Fuoco di Rieti del distaccamento territoriale di Poggio Mirteto, dalle ore 23.50 di ieri sera, stanno intervenendo nel Comune di Collevecchio a causa dell’incendio di una rimessa di rotoloni di paglia incendiatasi per cause in via di accertamento. Inoltre, da questa mattina, in ausilio alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura coinvolta dalle fiamme, è intervenuta dalla sede centrale la sezione GOS ‘Gruppi Operativi Speciali’ con un mezzo di movimento terra per lo smassamento della paglia. Le operazioni di messa in sicurezza previste si protrarranno per tutta la giornata di oggi.