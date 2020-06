Operaio taglia cavo della corrente Scoppio e paura in centro città

Please follow and like us:

laprovinciadicomo – https://urly.it/36a67

Un operaio è rimasto ferito, da quanto appreso fortunatamente non in maniera seria, in un infortunio avvenuto stamane in pieno centro storico, nella zona di piazza San Fedele.

A causare l’incidente un cavo dell’alta tensione che correva nascosto dietro un pluviale, quest’ultimo oggetto di un intervento di rimozione da parte dell’operaio. È accaduto in via Natta, nel tratto a ridosso di piazza San Fedele. Mentre tagliava con il flessibile il pluviale, l’uomo ha tranciato anche il cavo dell’alta tensione causando uno scoppio udito distintamente da moltissime persone in centro.