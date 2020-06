Tragedia a Punta Chiappa, sub muore colpito da un malore: era un soccorritore del 118

Please follow and like us:

genova24.it – https://urly.it/36agn

Camogli. Tragedia in mare questo pomeriggio nelle acque tra punta Chiappa e San Fruttuoso. Un sub è morto dopo essere stato colto da un malore in immersione. L’uomo aveva lavorato come infermiere per il 118 di Genova e aveva circa sessant’anni.

Sul posto sono arrivati i sommozzatori dei vigili del fuoco e una motovedetta della capitaneria che sono riusciti a tirarlo fuori dall’acqua. L’uomo, già in gravissime condizioni, è stato quindi trasferito in porto a Camogli dove era in attesa un’ambulanza della Croce Verde di Camogli insieme a un’automedica. Nel frattempo è arrivato anche l’elicottero dei vigili del fuoco per l’eventuale trasporto d’urgenza al pronto soccorso.