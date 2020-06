Furgone sfonda barriera di protezione e rimane in bilico – incendio in azienda agricola

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

25/06/20 Travedona-Monate (Va), via ai Mulini, incidente stradale. Per cause da accertarsi il conducente di un furgone ha perso il controllo dei veicolo e dopo aver sfondato le barriere di protezione alla carreggiata è rimasto in bilico su di un torrente.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ispra intervenuti con un’autopompa hanno messo in sicurezza l’automezzo e stratto il conducente. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo di trasporto, sul posto l’autogru dalla sede di Varese.

25/06/20 ore 14:00 Busto Arsizio (Va), via XI Settembre, per un incendio presso in azienda agricola. Per cause in fase di accertamento un deposito è stato interessato da un incendio.

I vigili del fuoco del distaccamento di Busto/Gallarate intervenuti con un’autopompa, un’autoscala e un autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. L’incendio ha interessato cinque metri quadrati di struttura.