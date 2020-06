Vigasio: tamponamento in A22

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle ore 22.18 del 25 Giugno i vigili del fuoco di Verona sono intervenuti sull’autostrada A22, tra il casello di Nogarole Rocca e l’allacciamento con la A4 in direzione Bolzano, per un tamponamento in cui è rimasto gravemente gravemente ferito un uomo di 22 anni.I pompieri, giunti sul posto con 2 mezzi e 5 uomini, hanno lavorato utilizzando divaricatori e martinetti idraulici per estrarre dalle lamiere e affidare alle cure dei sanitari l’autista del furgone che, per cause ancora in fase d’accertamento, ha urtato il mezzo pesante che viaggiava sulla stessa corsia di marcia. Durante tutte le operazioni di soccorso e messa in sicurezza, che si sono concluse intorno alla mezzanotte, l’autostrada è rimasta aperta su una sola corsia.