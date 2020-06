Roma. Corruzione all’ufficio condoni, ecco i costi: 150 euro per una firma falsa e da 1000 a 1500 per una pratica ‘agevolata’

Please follow and like us:

ilcorrieredellacitta.com

C’era un vero e proprio tariffario, dietro il sistema di mazzette scoperto dai carabinieri della Compagnia Roma-Eur che l’altro ieri hanno arrestato 6 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, corruzione di persona incaricata di pubblico servizio, truffa e falsa attestazione e certificazione, facendo finire agli arresti domiciliari 4 dipendenti della società “Risorse per Roma Spa”, appaltata dal Comune di Roma per la gestione dell’ufficio Condono, un funzionario comunale e un geometra, libero professionista, in quanto avrebbero agevolato i privati richiedenti nella favorevole approvazione delle pratiche in danno della Pubblica amministrazione.

Per approvare le pratiche, veniva richiesto un importo che andava da 1000 a 1500 euro, con picchi che potevano superare anche i 2000 euro: la differenza dipendeva dalla difficoltà dell’inter da seguire e dall’importanza e dal valore della pratica stessa. Si parla di perizie false (per la singola firma su un documento erano sufficienti 150 euro), di documenti retrodatati e foto ritoccate. Se si volevano informazioni riservate sulla propria pratica, si dovevano sborsare 200 euro, mentre per avere una copia del progetto senza che nessuno lo sapesse la cifra saliva a 250 euro, stesso costo che veniva richiesto per far sparire un documento scomodo all’interno di un fascicolo. Serviva il doppio – 500 euro – per velocizzare la propria pratica, mentre cifre molto più alte, 2000 euro, servivano per avere le sanatorie e indicazioni per pagare meno oneri di urbanizzazione rispetto a quanto dovuto.