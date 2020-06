Concorso Comune di Roma 2020, il regolamento: tutte le informazioni

Please follow and like us:

romatoday.it – https://urly.it/3710y

Quali figure sono richieste

Nel dettaglio si cercano le seguenti figure: 20 funzionari avvocati, 100 funzionari amministrativi, 80 funzionari servizi educativi, 80 funzionari servizi tecnici, 140 funzionari assistenti sociali, 250 istruttori amministrativi, 100 istruttori servizi informatico e telematici, 200 istruttori tecnici costruzioni, ambiente e territorio, 500 istruttori di Polizia locale. “

na quota di posti sarà riservata agli interni, già dipendenti di Roma Capitale. Poi i concorsi, tre distinti, saranno suddivisi per categoria e non per profilo, per abbattere i costi ed efficientare l’iter. E ancora per chi ambisce a un posto tra i vigili urbani saranno previste anche delle prove fisiche.

Sono alcuni dei punti chiave del Regolamento che precede la pubblicazione dei bandi del nuovo concorsone, attesa per inizio luglio. Il testo è contenuto in una delibera, approvata in giunta, a firma dell’assessore al Personale Antonio De Santis. La procedura di gara, lo ricordiamo, punta alla selezione di 1470 dipendenti e 42 dirigenti, 1512 posti in totale per rinforzare la macchina amministrativa capitolina. Il primo concorso in programma dall’ultima infornata del 2010, sotto l’amministrazione di Gianni Alemanno. “

https://www.romatoday.it/politica/concorso-comune-roma-2020-regolamento.html