Please follow and like us:

perugiatoday.it –

Perugia, incendio alla Biondi recuperi: vigili del fuoco in azione, nube nera in cielo

„Incendio nella periferia di Perugia nel tardo pomeriggio di domenica 28 giugno nella zona di Balanzano-Ponte San Giovanni. Secondo le testimonianze di alcuni cittadini, poi confermate a PerugiaToday dai vigili del fuoco di Perugia, si tratta di un nuovo incendio alla Biondi recuperi. I vigili del fuoco di Perugia sono entrati in azione per domare l’incendio. Anche i carabinieri hanno subito raggiunto il sito industriale per mettere in sicurezza l’area, bloccare le strade e iniziare a raccogliere i primi elementi per capire la natura del rogo. Preoccupa la folta nube nera che si sta estendendo su tutta l’area della valle perugina. A Balanzano ci sono importanti coltivazioni di ortaggi portate avanti da aziende agricole. Allertate Arpa, Comune di Perugia e sanità territoriale. “

http://www.perugiatoday.it/cronaca/perugia-ponte-san-giovanni-incendio-biondi-recuperifumo-nero.html