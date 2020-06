Truffa via sms ai danni di Poste Italiane: attenzione all’sms

Please follow and like us:

sostenitori.info . https://urly.it/3710z

La truffa che sta girando negli ultimi giorni riguarda un sms che sembra arrivare da Poste Italiane. In esso viene chiesto di aggiornare i dati al “nuovo sistema Psd 2” per evitare che via sia il blocco delle utenze postali. Ciò mediante click su di un link che porta però ad una pagina che in realtà (anche se molto simile) non è di Poste Italiane nonostante in fondo alla pagina compaiano il numero di PI e i contatti. L’obiettivo di tale sms è quello di ottenere l’autorizzazione a operare online nonché il numero della carta del cliente.

Tale tipologia di truffa viene chiamata “smishing” (un tentativo di phishing) che, a differenza delle campagne di spam via e-mail, utilizza gli sms sui cellulari per attirare ignare vittime estorcendo loro delle informazioni personali. I malfattori in quest’ultimo periodo stanno infatti approfittando molto della confusione degli utenti sulla direttiva Psd2 inviando messaggi ed e-mail per chiedere di aggiornare i propri dati.