Please follow and like us:

studiocataldi.it –https://www.studiocataldi.it/articoli/38964-cassa-forense-stop-cartelle-del-fisco-sotto-i-2mila-euro.asp

La Cassazione precisa come, per effetto della L. 228/2012, Aer non riscuoterà più i ruoli di Cassa Forense per crediti inferiori a 2mila euro iscritti a ruolo al 31 dicembre 1999

Per effetto della legge n. 228/2012, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non riscuoterà più i ruoli di Cassa Forense per crediti inferiori a 2mila euro, iscritti a ruolo e resi esecutivi al 31 dicembre 1999. L’obiettivo è quello di eliminare inutili costi aggiuntivi per recuperare crediti risalenti, di modesto importo e ormai sostanzialmente inesigibili. All’ente previdenziale resta la possibilità di sfruttare le ordinarie misure di tutela del credito apprestate ai soggetti privati dall’ordinamento giuridico