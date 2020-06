“Far la strada e incontrare meraviglie, ecco il grande motivo…” Cesare Pavese, (da Il mestiere di vivere)

Please follow and like us:

DAI VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Tanta strada ha percorso passo dopo passo con tenacia e competenza sui sentieri più duri e impervi dell’impegno al soccorso guardando oltre ogni difficoltà, mantenendo saldi i principi della solidarietà tipici della vita del pompiere.

La tappa più recentissima ha portato l’ing. Francesco Notaro, lametino, nonché nicastrese doc (centro storico), al vertice del Comando dei Vigili del

Fuoco della capitale, nuovo responsabile della militia vigilum romana.

Non si arriva ad un incarico così prestigioso se non dopo tanti sacrifici, esperienze sul campo e soprattutto senza avere raggiunto un altissimo livello di professionalità. Il suo cammino nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è iniziato nel 1994, subito dopo la laurea in ingegneria Civile dei Trasporti e specializzazione in “Sicurezza e protezione” all’Università

degli Studi di Roma, presso la Direzione Interregionale Veneto e Trentino Alto Adige e in seguito a Roma.

Nel 1998 è trasferito alla Direzione Centrale per la Formazione, occupandosi della realizzazione ed attuazione del progetto Scuola Sicura e del Servizio Documentazione e Relazioni Pubbliche del Corpo Nazionale in qualità di componente del comitato di redazione della rivista ufficiale dei vigili del fuoco “Obiettivo Sicurezza” e della pubblicazione scientifica “Quaderni di Scienza e Tecnica” .

Il suo percorso sul campo è stato caratterizzato da numerosi interventi di soccorso in particolare in ambito delle principali calamità naturali che hanno colpito il paese. Nominato primo dirigente nel luglio 2006 è assegnato al Comando di Milano, successivamente gli viene affidato quello di Grosseto e a seguire da Dirigente Superiore quello di Taranto, Padova, Livorno e Perugia.

Tra l’altro dal 2009 al 2014 ha diretto il Nucleo Investigativo Antincendi occupandosi dello studio, della ricerca e dell’analisi per la valutazione delle cause d’incendio quali supporti fondamentali per gli organi di polizia giudiziaria per le attività investigative connesse al verificarsi di incidenti

caratterizzati da incendio.

Nel 2018 assume, presso la Direzione Centrale per l’emergenza, l’incarico di Dirigente dell’ Ufficio di gestione e coordinamento dell’emergenza e nello stesso anno è il Dirigente dell’ Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il 30 giugno assume l’incarico di Comandante dei

Vigili del Fuoco di Roma.

All’ing. F. Notaro formuliamo i nostri migliori auguri con l’auspicio che possa percorrere ancora tanta strada e incontrare meraviglie.