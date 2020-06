Video – Incendio di un capannone e salvataggio di due ragazzi

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

Soccorsi due ragazzi – I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e gli Elicotteristi VVF di Malpensa con Drago 82 intervengono a Pizzo Recastello per soccorrere due ragazzi in difficoltà. Durante l’escursione, i giovani sono arrivati sulla cresta del monte e non potendo più continuare hanno richiesto l’intervento dei VVF. I ragazzi, recuperati dall’elicottero dei vigili del fuoco, sono stati portati al rifugio Curò in buona salute e quindi non hanno richiesto un intervento sanitario.

Incendio di un capannone – Vigili del fuoco della centrale di Bergamo e i VVF del distaccamento di Dalmine intervengono per un incendio capannone a bagnatica in via lena. L’incendio ha interessato materiale esterno e poi ha coinvolto un piccolo magazzino di materiale di scorta e un locale mensa. Spento l’incendio i vigili de fuoco hanno messo in sicurezza le zone compromesse.