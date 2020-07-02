Antincendio per gli impianti di climatizzazione, le regole cambiano

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Vigili del fuoco 

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DALLE ORE 13.00 DI OGGI BEN 5 SQUADRE CON 7 AUTOMEZZI ANTINCENDIO SONO IMPEGNATI NELL’ESTINZIONE DI UN INCENDIO AVVENUTO IN CONTRADA BUCCARO, NEL COMUNE DI CAMPOMARINO (CB)..

. L’EVENTO STA TUTT’ORA  IMPEGNANDO GLI UOMINI DI ENTRAMBE I DISTACCAMENTI VVF DI TERMOLI E SANTA CROCE NONOSTANTE IL SUPPORTO DI UN MEZZO AEREO VVF  – ELICOTTERO DRAGO 54 –  PROVENIENTE DALL’AEROPORTO DI PESCARA…

IL FUOCO STA INTERESSANDO UN AREA DI NOTEVOLE ESTENSIONE DI CIRCA 5 HA, RICOPERTA DI MACCHIA MEDITERRANEA, COLTURE AGRICOLE ED INCOLTO CHE IN TALUNI TRATTI DEL PERIMETRO INTERESSATO HA MINACCIATO AREE ANTROPIZZATE… 

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