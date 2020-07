Incidente al Colosseo: tram esce dai binari e colpisce un bus

Please follow and like us:

romatoday.it –

Incidente in zona Colosseo dove un tram è uscito dai binari ed ha impattato contro un bus in transito. Lo “svio” in via Labicana ha riguardato un tram della linea 3 un bus dell’Atac, ed un’auto. Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della Municipale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Ferito l’autista del bus Atac.

In particolare l’incidente è avvenuto intorno alle 17:15 di giovedì 2 luglio quando il tram che viaggiava in direzione di piazza del Colosseo è uscito fuori dai binari all’altezza di via Merulana impattando contro un autobus in transito ed una vettura ferma in sosta. “

http://www.romatoday.it/cronaca/incidente-stradale/tram-bus-via-labicana-2-luglio-2020.html