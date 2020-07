LIBRI….AMOCI

Please follow and like us:

SIMONA CONSONI

Da qualche mese è uscito il libro di Luigi Agostini: NEOSOCIALISMO. Io stessa l’ho presentato alla Libreria di Viale Cesare Pavese il 18/11 u.s. lo scorso Novembre con il Professore Universitario Michele Mezza e lo scrittore ed editore Pierluigi Albini. Con libro in mano e tantissime idee nella mente, come sempre, Gigi, per chi lo conosce bene, ha girato l’Italia per presentarlo ad Università, Sindacati, librerie, sta interfacciandosi con giovanissimi, giovani e meno giovani.

Una lettura che consiglio indipendente dal colore politico di appartenenza poiché è una lettura storica di un intellettuale e, come diceva Moravia, di intellettuali ne nascono pochi in un secolo. Edito da Ediesse (lo trovate online e nelle librerie), NEOSOCIALISMO convoglia anche interessantissimi interventi di altri studiosi e testimoni della rivoluzione informatica e, pertanto, consumeristica che sta attraversando il nostro tempo. Al suo interno trovate storia, filosofia, politica, economia, fisica, le banche del tempo e gli algoritmi del post capitalismo e dei drammi che esso stesso sta producendo. Non vi stancherete di leggerlo, nemmeno di riprenderlo in mano dopo qualche mese, magari dopo aver letto una notizia che vi rimanderà ad un pensiero che avrete eviscerato grazie alla sua lettura.