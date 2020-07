Perchè cediamo alle pressioni altrui?

Please follow and like us:

MARIA FERRARA

Molto spesso discutiamo con gli altri specialmente quando dobbiamo prendere delle decisioni. Discutiamo su questioni apparentemente di poca importanza, e anche quando il buonsenso ci suggerisce di sorvolare.

Se esaminiamo però queste piccole cose, ci rendiamo conto che più delle volte, non è importante la cosa in sé che andiamo a discutere, ma è il modo con il quale ci relazioniamo che poi ci porta alla discussione.

Tuttavia, ci sono persone che pur di non discutere, tendono a cedere in modo automatico, senza cioè prendere in considerazione le proprie esigenze. Principalmente lo fanno per due ragioni: la prima per non crearsi un problema, la seconda, per assecondare il famoso “quieto vivere”.

Quando però ci facciamo prendere dall’urgenza di chi ci fa una richiesta, o ci lasciamo condizionare dagli altri, non stiamo decidendo con cognizione di causa, ma stiamo cedendo alle pressioni altrui.

A volte cediamo alle pressioni altrui anche quando ci rendiamo conto che c’è qualcosa che ci infastidisce. E’ proprio questo qualcosa che andrebbe non sottovalutato!

Dovremmo riuscire a comprendere, anche con l’aiuto di una mirata consulenza, ciò che si nasconde dietro quel nostro fastidio e perché ci lasciamo convincere dal modo efficace con il quale gli altri ci mostrano il loro punto di vista. Sarebbe opportuno capire il perché non portiamo avanti le nostre posizioni lasciando così più spazio agli altri come se contassero sempre più di noi.

Molto spesso dietro il nostro accomodante modo di fare, scopriamo che non c’èi altruismo ma piuttosto, il non voler mettere in discussione “le nostre paure”.

Dobbiamo invece avere il coraggio di affrontare le nostre paure per sentirci OK con noi stessi e adeguati con gli altri.

Non prendere in considerazione le nostre esigenze o ciò che sentiamo, è come sminuire chi siamo e, nel farlo, non solo non rispettiamo noi stessi, ma comunichiamo agli altri che possono fare lo stesso con noi.

MARIA FERRARA ESPERTA IN COUNSELING, – PER TERAPIA INDIVIDUALE E DI COPPIA

Per superare le difficoltà di comunicazione nella coppia, per problemi educativi e di relazione genitore- figli, per chiunque voglia liberarsi da un disagio,

Per informazioni ed appuntamenti chiama al 347. 7964210 o all’indirizzo e-mail: ariaferr.ferrara@gmail.com