Please follow and like us:

laleggepertutti.it – https://www.laleggepertutti.it/412939_danni-auto-per-buche-stradali-chi-li-paga

Chi paga i danni all’auto per buche stradali? A chi chiedere il risarcimento e, in caso di rifiuto, a chi fare causa?

Non c’è automobilista che non abbia dovuto sostituire uno pneumatico per colpa di una voragine apertasi sull’asfalto. Il più delle volte, si ingoia il boccone amaro e si seppellisce il problema pagando la fattura al gommista. Ma c’è chi non ci sta e decide di portare avanti una piccola battaglia legale contro il responsabile del danno. Già, ma chi è? E come agire per far valere i propri diritti? Si tratta di informazioni importanti che deve conoscere innanzitutto il cittadino prima ancora del suo avvocato: al primo, infatti, è consentito procedere, in prima battuta, a una richiesta di risarcimento “stragiudiziale”, ossia tentata a mezzo di una raccomandata a.r. o una pec (posta elettronica certificata).