Due incendi per un’autovettura e un mezzo pesante

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo sono intervenuti questa mattina intorno alle 12:00 in Via Brusaporto Seriate per un incendio autovettura alimentata GPL. Nessun ferito. I vigili del fuoco spente le fiamme hanno bonificato e messo in sicurezza la zona compromessa.





I Vigili del fuoco della centrale di Bergamo con APS e Auto Botte intervengono per un incendio camion a Mapello in Via Rezzara Nicolò. Nessun ferito. I Vigili del fuoco spente le fiamme hanno messo in sicurezza la zona compromessa.