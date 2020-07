Grezzana: bambina cade nel torrente in località Lugo

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nella serata di ieri, 3 luglio, alle ore 21.20 i vigili del fuoco scaligeri sono intervenuti per soccorso bambina caduta in un torrente. Nel comune di Grezzana in via Dorighi, in località Lugo, una bambina di 8 anni perdendo il controllo della propria bicicletta era caduta in un torrente, che corre parallelo alla via, finendo sulle pietre dopo un volo di circa 4 metri . Giunti sul posto, con 2 mezzi e 7 uomini, i vigili del fuoco hanno approntato una manovra SAF, Speleo Alpino Fluviale per issare e riportare in strada la bambina, utilizzando una barella Toboga, dopo che il personale sanitario aveva provveduto a stabilizzare e immobilizzare la paziente. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle ore 22.15 con il ricovero della piccola presso l’ospedale di Borgo Trento di Verona.