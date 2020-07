Poca acqua per i pesci nel corso d’acqua ad Albaredo d’Adige (VR): i Vigili del fuoco intervengono per salvarli

Please follow and like us:

COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Singolare intervento per soccorso animali quello iniziato oggi ad Albaredo d’Adige (VR).

Dal pomeriggio odierno il nucleo HCP (High Capacity Pumping) dei Vigili del fuoco di Verona sta lavorando per salvare la fauna ittica del torrente Alpone, in grave difficoltà a causa del livello dell’acqua molto basso. Per far fronte a tale emergenza le squadre, utilizzando delle idrovore ad alta capacità di pompaggio, stanno prelevando acqua dal canale artificiale LEB e la stanno pompando nel torrente Alpone; l’obiettivo è quello di innalzare il livello dell’acqua e consentire ai pesci di sopravvivere. Le operazioni sono tuttora in corso e si protrarranno presumibilmente per i giorni successivi.