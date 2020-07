Rottamazione auto, bonus anche per l’Euro 6

Please follow and like us:

quotidiano.net – urly.it/373na

All’ultima curva del decreto Rilancio, in Commissione Bilancio alla Camera spuntano incentivi fino a 3.500 euro per chi acquista un’auto euro 6. L’emendamento, approvato ieri sera, prevede un bonus statale di 1.500 euro, se il venditore fa uno sconto di almeno altri 2.000 euro, per chi rottama un mezzo vecchio almeno di dieci anni. L’incentivo è dimezzato senza rottamazione. E si rafforza per gli ultimi cinque mesi del 2020 anche il contributo per ibride ed elettriche che aumenta di 4mila euro (2 mila statali e 2mila del produttore) rispetto ai 6mila già previsti adesso. Anche in questo caso se non c’è rottamazione il contributo si dimezza. Prende forma, insomma, un inizio di pacchetto auto, finalizzato allo smaltimento dell’invenduto …