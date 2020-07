Ciclismo,travolta da un camion

Please follow and like us:

Tragedia nel ciclismo, è morta Roberta Agosti

Una brutta notizia che ha scosso il ciclismo italiano. Roberta Agosti atleta tesserata per il Team Millenium di Brescia e compagna dell’ex campione delle due ruote Marco Velo, è morta per le conseguenze di un terribile incidente in allenamento. La classe 1969 era alle prese con un giro in bici in compagnia di Velo e di alcuni amici, quando in una strada di campagna nel Bresciano si è scontrata contro un camion che procedeva in senso inverso. Da chiarire la dinamica e le cause dello schianto rivelatosi purtroppo fatale per la Agosti che è morta sul colpo. A nulla è servito l’intervento dell’elisoccorso.