Video – Crolla un sottotetto a Poggio Renatico, due giovani in ospedale

Poggio Renatico. Due fratelli di 22 e 26 anni di origine pakistana sono finiti all’ospedale – in gravi condizioni ma non in pericolo di vita – nel primo pomeriggio di domenica a seguito del crollo di un sottotetto sul quale stavano verificando la presenza di infiltrazioni a seguito del fortunale di due notti fa.

L’incidente è capitato intorno alle 15.20 quando i due giovani, residenti al civico 11 in un complesso abitativo storico di via Verdi a Poggio Renatico, sono andati a verificare le condizioni del sottotetto, una costruzione in laterizio – come scopriranno poi i Vigili del Fuoco – molto sottile e non calpestabile, con una portata simile a quella del calcestruzzo ma con meno capacità di flettere.