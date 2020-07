Bagnolo, investe e uccide una bambina di nove anni, pirata in fuga

Please follow and like us:

ilgiorno.it – urly.it/373ay

Bagnolo Mella (Brescia), 6 luglio – Una bambina di soli nove anni è morta dopo essere stata investita da un’auto pirata; il conducente ha fatto perdere le sue tracce. Lo schianto è accaduto nella tarda serata di domenica a Bagnolo Mella, nel Bresciano. Non si conoscono ancora i dettagli dei fatti, secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, la vittima, una piccola di origini straniere, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con alcune persone, tra loro sembra che ci fosse anche la madre. La donna non ha potuto fare nulla per mettere in salvo la figlia. L’automobile, sopraggiunta all’improvviso, non si è fermata davanti all’attraversamento pedonale e ha centrato in pieno bimba, sbalzandola – a quanto si è potuto apprendere – di diversi metri. L’automobile, infine, non si è fermata. Il conducente non ha prestato soccorso ma ha ingranato la marcia ed è svanito nel nulla. Immediato quanto vano l’arrivo dei mezzi del 118. Ora la caccia al pirata è affidata ai carabinieri che stanno indagando anche attraverso il controllo dei filmati delle telecamere della zona.