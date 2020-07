Porta topi in albergo, per non pagare la stanza

Please follow and like us:

notizie.delmondo.info – urly.it/374n1

Un uomo dello Utah staè stato denunciato dopo aver ammesso di aver liberato dei topi in almeno tre diversi hotel per poi lamentarsi della presenza degli animali, e ottenere in cambio di non pagare la stanza.

Secondo la polizia il trentasettenne avrebbe fatto il check-in negli hotel nascondendo nel bagaglio animali come topi e criceti. Una volta nella stanza, avrebbe liberato i roditori, e a questo punto avrebbe chiamato il personale per lamentarsi dell’igiene della stanza. Indicava gli escrementi e in alcuni casi i roditori stessi, e chiedeva di non pagare la stanza.