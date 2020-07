Morti per uno sballo da 15 euro. Confessa il pusher dei ragazzini morti nel sonno a Terni

Please follow and like us:

repubblica.it – urly.it/374_

Quella sulla morte dei due ragazzi è un’inchiesta in cui il mondo degli adolescenti è la chiave essenziale per interpretare l’accaduto. Hanno guidato gli investigatori tra le persone e le ricette che affollano il girone infernale delle nuove sostanze stupefacenti, con una dimestichezza che il procuratore della Repubblica di Terni, Alberto Liguori, non stenta a definire sorprendente e preoccupante.

Nel giorno dopo la tragedia che ha portato alla morte di Gianluca e Flavio ad appena 15 e 16 anni, via via che il quadro si fa più nitido, ad emergere in primo piano sono gli adolescenti che hanno fatto da interpreti per gli investigatori nella grammatica contemporanea delle sostanze “droganti”, tra ricette per lo sballo fatte di sciroppo e metadone e le rime di qualche canzone trap.