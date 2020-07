Passaggio di consegne al vertice della Direzione Regionale VVF del Lazio

Please follow and like us:

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

In mattinata, presso la sede di via San Giovanni Eudes, vi è stato il passaggio di consegne tra il nuovo Direttore Regionale dei Vigili del fuoco per il Lazio, ing. Giovanni Nanni, e l’ing. Claudio De Angelis che ha rivestito l’incarico dal febbraio 2018. Il direttore uscente ha salutato calorosamente tutto il personale per la fattiva collaborazione dimostrata in questi anni, fa fatto il punto della situazione su quanto è stato fatto e sui progetti in essere e ha evidenziato al suo successore i punti di forza dei Vigili del Fuoco del Lazio. Nanni, reduce dall’esperienza come Direttore dei Vigili del fuoco della Campania, ha ringraziato De Angelis per il processo di crescita avviato da tempo nel Lazio, con i lavori in uno stato di avanzata progressione, e ha colto l’occasione per rivolgere il saluto al personale con cui si appresta ad affrontare un incarico complesso ma ricco di stimoli. I due direttori, nell’occasione, hanno anche avuto modo di dare il benvenuto ufficiale al nuovo Dirigente dell’Ufficio per il Soccorso Pubblico, C.M.R. e servizio A.I.B. della Direzione Regionale, l’ng. Paolo Massimi.