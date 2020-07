Udienze da remoto fino al 31 ottobre

Please follow and like us:

studiocataldi.it

Un emendamento al D.L. Rilancio approvato in Commissione alla Camera estende fino al 31 ottobre 2020 le misure introdotte in via sperimentale per lo svolgimento dei processi durante l’emergenza COVID-19

Il disegno di legge di conversione del D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) è attualmente all’esame dell’Aula di Montecitorio, chiamata ad approvare in prima lettura un testo “omnibus”, una sorta di seconda manovra di bilancio, che ha recato importanti misure materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.Nella seduta di martedì 7 luglio è stata posta la questione di fiducia sul provvedimento (il voto finale dopo la dichiarazione di fiducia avrà luogo giovedì 9 con inizio alle ore 12) per consentire che lo stesso sia licenziato in fretta e poi inoltrato al Senato per l’approvazione definitiva.