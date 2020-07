Cassa Integrazione: cosa cambia in busta paga per ferie, tredicesima, quattordicesima, tfr, malattia e infortuni

Please follow and like us:

Durante la fase di emergenza epidemiologica da Covid-19 molti lavoratori hanno dovuto fare i conti con la cd. “cassa integrazione guadagni”. Si tratta di un ammortizzatore sociale in costanza di rapporto di lavoro che permette appunto all’impresa di sospendere temporaneamente, in modo totale (CIG a zero ore) o parziale, l’attività lavorativa.

A seconda del settore di appartenenza dell’azienda, si applica un istituto differente. Ad esempio, per le imprese del settore industriale si applica la CIGO, ossia la cassa integrazione guadagni ordinaria. Per le imprese, invece, che non hanno accesso alla CIGO, intervengono i cd. “Fondi” i quali possono essere di vario tipo: bilaterali, bilaterali alternativi ovvero di integrazione salariale (FIS). Solo in via residuale interviene la cassa integrazione in deroga (CIGD). È un istituto accessibile previa richiesta alla Regione di appartenenza e solo se l’impresa non può accedere alle predette forme di integrazione salariale.