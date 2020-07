Il macchinario da oltre mezzo milione di euro finisce incastrato sotto il ponte. Intervengono i vigili del fuoco

Please follow and like us:

BRUNICO (BZ). Il macchinario doveva essere consegnato a una rinomata azienda industriale di Brunico ma per poco non finiva distrutto. L’autoarticolato che stava trasportando il macchinario è finito per incastrarsi nel sottopassaggio ferroviario dell’ingresso occidentale della città.

L’allarme è scattato nella notte e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Brunico: il mezzo pesante infatti era rimasto bloccato e il macchinario di precisione industriale, dal valore di oltre mezzo milione di euro, rischiava di uscirne pesantemente danneggiato.

L’autista aveva ricevuto il percorso da seguire dove non era stato segnalato l’ostacolo, benché il mezzo pesante fosse scortato nessuno si è reso conto del pericolo perché, stando a quanto riferito, in zona non ci sarebbero cartelli stradali per segnale il ridursi dello spazio.

Per evitare ulteriori danni al macchinario i vigili del fuoco hanno deciso di far intervenire un escavatore, in più il manto stradale è stato bagnato per far scivolare meglio il rimorchio. Grazie alla spinta di un escavatore e di un trattore è stato possibile liberare il mezzo, anche se ci sono voluti diversi tentativi.