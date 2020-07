Concorsi: De Matteo resta in carcere, Zolli ad obbligo dimora

Please follow and like us:

Restano in carcere e all’obbligo di dimora, rispettivamente, Antonio De Matteo (avvocato Antonio Leone), 68 anni, di Benevento, funzionario dei vigili del fuoco, in pensione, in carcere dal 12 giugno, ed Eduardo Zolli (avvocato Sergio Rando), 66 anni, di Apollosa, indicato come intermediario, due delle otto persone colpite da una misura cautelare nell’inchiesta del sostituto procuratore Francesco Sansobrino e della guardia di finanza sui concorsi per le forze dell’ordine.

E’ quanto deciso dal Riesame, che ha però annullato quattro capi di imputazione – dal 33 al 36- per corruzione relativi alla selezione per 830 allievi marescialli delle Fiamme gialle, contestati ad entrambi in concorso. Confermati, invece, gli altri addebiti ipotizzati nell’ordinanza di custodia a carico di De Matteo, uno dei quali – il 37-, sempre per corruzione, in concorso con Zolli ed altri, riguardante un concorso di imminente pubblicazione per l’accesso ai vigili del fuoco.