Primavalle – Incendio doloso nella notte: 7 scooter distrutti dalle fiamme, danneggiate due auto

romatoday.it

otte di fuoco a Primavalle dove un incendio ha distrutto scooter e danneggiato auto. La chiamata ai vigili del fuoco intorno alle 2:00 della notte fra il 9 ed il 10 luglio in via Stefano Borgia per un incendio.

All’altezza del civico 62 della strada sono quindi intervenuti i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Roma. A prendere fuoco 7 scooter parcheggiati sulla via, con le fiamme che hanno poi danneggiato due vetture in sosta vicino. Spente le fiamme, nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sul posto per accertare l’accaduto sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Primavalle. Secondo i primi accertamenti l’incendio sarebbe divampato per cause dolose.“

