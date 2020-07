ENERGYCA-MENTE All’aria aperta con OMYA, riparti consapevolmente

Please follow and like us:

Evento il 14 ed il 18 Luglio

Avere sempre a cuore il tuo benessere! Questo è l’elemento portante del nostro lavoro. Negli ultimi quattro mesi le nostre vite sono cambiate, abbiamo perso la nostra routine quotidiana e siamo stati obbligati a condurre una vita più sedentaria, limitati negli spazi e bombardati da notizie che minavano il nostro senso di sicurezza, spesso trovando rifugio nel cibo. Ora che stiamo rientrando progressivamente alle nostre attività, possiamo ricominciare a prenderci cura di noi. Per questo abbiamo ritenuto di estrema importanza organizzare due sessioni dedicate al tuo corpo e al tuo benessere nelle giornate del 14 e del 18 luglio dalle 17.00 alle 21.00. In questi pomeriggi vi proponiamo attività all’aperto per tutta la famiglia, nel rispetto della normativa vigente, in uno spazio verde nel cuore dell’Eur, all’EURPARK, Piazza Pakistan, 00144 Roma RM. Leggi con attenzione il programma e iscriviti (per iscrizione info@omyastudio.it o Tel. 3500320319). Il costo di ingresso all’evento è di 12€ per gli adulti, gratuito per i bambini fino ai 6 anni e di 7€ per quelli sopra i 6 anni.