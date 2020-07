Video – Migranti: hot-spot Lampedusa in tilt, oltre 700 profughi. Musumeci e Razza sull’isola

Please follow and like us:

repubblica.it – urly.it/375zg

Oltre 700 migranti in una struttura pensata per ospitare meno di 100 persone. E’ emergenza all’hot-spot di Lampedusa dove solo nelle ultime 48 ore sono sbarcati 791 profughi. Gli ultimi tre sbarchi – in tutto 143 persone – sono di poche ore fa: due “carrette” e un barchino sono stati agganciati, nelle acque antistanti l’isola, dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza. I trasferimenti, con i due traghetti di linea per Porto Empedocle sono ormai quotidiani.

Una situazione “calda” che ha spinto il governatore siciliano Nello Musumeci e l’assessore alla Sanità Ruggero Razza a fare un sopralluogo nella struttura. E mentre il presidente della Regione chiede lo stato di emergenza, l’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini attacca il Governo. “Bastano meno di due settimane per superare gli sbarchi registrati in tutto luglio 2019, quando c’era la Lega al governo: 1.137 arrivi negli ultimi dieci giorni contro i 1.088 registrati in tutto luglio 2019. E mentre il governo controlla gli italiani e blocca gli aerei dal Bangladesh, lascia arrivare più di 1.380 bengalesi clandestini sui barconi. 3.165 sbarchi di immigrati dal primo gennaio 2019 al 10 luglio 2019, contro gli 8.087 dello stesso periodo di quest’anno. Complici o cretini?”.