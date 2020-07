Diventa un caso politico il sonetto per Raggi che Grillo pubblica sul blog: “Roma nun te merita”

Please follow and like us:

repubblica.it – urly.it/376g

Diventa un caso politico il ‘sonetto’ di Franco Ferrari dedicato alla sindaca della Capitale (intitolato “Roma nun te merita“) che il fondatore del M5S Beppe Grillo rilancia sul suo blog.

Un assist alla sua ‘Virgì’, sebbene rude secondo il registro grilliano (è pur sempre l’uomo del ‘vaffa’), oppure un modo, più o meno tattico, di scaricare la sindaca con l’onore delle armi dando ai romani la colpa di non averla sostenuta abbastanza?

In casa Raggi non ci sono dubbi: è una forma di incoraggiamento. “Amo questa città con tutta me stessa e vado avanti” commenta Virginia Raggi. Che, poi, aggiune un post scriptum rivolto all’autore del sonetto: “Quel ‘gente de fogna’ non mi piace. Lo so che ti riferisci a chi ruba o incendia ma, se puoi, toglilo”. Ed è dello stesso parere il capo politico ad interim del Movimento Vito Crimi: “Con Raggi la città è tornata a marciare, la rinascita deve proseguire”.

Altri, invece, hanno scelto decisamente la seconda ipotesi: non è la migliore strategia per una possibile ricandidatura alla guida di una città – osservano – quella di insultarne i cittadini. Ricandidatura, poi, ancora tutta da chiarire: servirebbe una deroga per il terzo mandato. Ecco dunque che il vicesegretario del Pd Lazio (all’opposizione nell’Assemblea capitolina) Enzo Foschi risponde con una ‘contropoesia’ (‘er gatto der Colosseo‘ che ‘spiaccicò sur muro er grillo‘).