Indennità, lavoratori domestici, congedi Covid-19 tre circolari Inps

quitidianosicurezza.it – https://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/aziende/circolari-inps-covid-19-congedi-indennita-lavoro-domestico.htm

ndennità Covid-19 liberi professionisti; indennità lavoratori domestici; congedi. Sono questi i temi di tre circolari Inps del 6, 7, 8 luglio riprese anche dal Ministero del Lavoro.

La prima è lacircolare n.80 del 6 luglio 2020 Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio Italia), recante: “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Indennità per il mese di maggio 2020. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

Le indicazioni riguardano le indennità per i mesi di maggio 2020 per i settori:

liberi professionisti;

lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;

somministrazione (aprile e maggio);

turismo e degli stabilimenti termali.

Codici Ateco e modalità di presentazione delle domande.

Lavoratori domestici – Il secondo messaggio è il n.2715 del 7 luglio 2020 Indennità per i lavoratori domestici di cui all’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Rilascio procedura internet per l’invio delle richieste di riesame.

Il documento riporta indicazioni per la richiesta di riesame in caso di esito negativo dell’istruttoria inviata ai sensi dall’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, già illustrata con il messaggio n. 2184 del 26 maggio 2020. Per visualizzare la domanda e le motivazioni della mancata erogazione.

Congedi Covid-19

La terza circolare n.81 8 luglio 2020 ha per oggetto Congedo per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dei lavoratori autonomi iscritti all’INPS. Estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992, per i lavoratori dipendenti del settore privato. Ampliamento numero di giornate fruibili ed estensione del periodo di fruizione ai sensi degli articoli 72 e 73 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.